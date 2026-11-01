El Komander cancela show en Nuevo León tras luto familiar

El cantante suspendió su concierto en el municipio de Hidalgo luego de confirmarse la muerte de su hijo ocurrida el 30 de octubre de 2026.

El cantante de regional mexicano Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, atraviesa un difícil momento familiar tras darse a conocer el fallecimiento de su hijo José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido.

A través de redes sociales, el intérprete compartió una imagen donde apareció una fotografía suya sosteniendo al pequeño, acompañada de un mensaje de despedida.

"Quien iba pensar que una de tus canciones “Descansa mi Amor” se haría realidad 😢 QEPD 🕊️👼🏻"

La publicación estuvo acompañada por la canción "Descansa mi amor", perteneciente al repertorio del cantante, y generó numerosas muestras de solidaridad por parte de sus seguidores.

¿Qué dijo El Komander sobre la muerte de su hijo?

A través de una esquela, el cantante y sus representantes expresaron sus condolencias por el fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila.

El mensaje compartido estuvo acompañado de una dedicatoria religiosa en la que se expresó el deseo de que el pequeño encuentre descanso eterno y que sus familiares tengan consuelo ante la pérdida.

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”, se lee en la publicación.

Por su parte, el equipo de trabajo de Alfredo Ríos también difundió un mensaje para expresar su solidaridad con el cantante y sus seres queridos.

¿De qué murió el hijo de El Komander?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de José Eliseo.

Ni el cantante ni sus representantes han compartido información médica o detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del bebé.

A través de sus publicaciones, el intérprete se ha limitado a compartir su despedida y recibir las muestras de apoyo de sus seguidores, mientras su equipo ha solicitado respeto y privacidad para la familia durante este momento.

El Komander cancela presentación en Nuevo León

Tras darse a conocer el fallecimiento de su hijo, el equipo de trabajo del cantante confirmó la cancelación de una presentación que tenía programada para este sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León.

El espectáculo formaba parte de un festival en el que también participarían otras agrupaciones musicales.

Mediante un comunicado, sus representantes explicaron que, debido a la pérdida familiar, Alfredo Ríos no podría cumplir con el compromiso artístico y ofrecieron una disculpa a los organizadores y al público.

Asimismo, solicitaron comprensión y respeto para que el cantante y sus seres queridos puedan afrontar el duelo con la tranquilidad necesaria.

Hasta ahora, no se ha informado si la presentación será reprogramada.