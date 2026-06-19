'El Grinch' tendría secuela con Jim Carrey y Ron Howard

Jim Carrey, quien dio vida al icónico personaje en la cinta de 2000, podría regresar a Villa Quién más de dos décadas después

Universal Pictures e Imagine Entertainment trabajan en el desarrollo de una secuela de "Cómo el Grinch robó la Navidad", la exitosa película estrenada en 2000, con negociaciones en marcha para reunir nuevamente a Jim Carrey como protagonista y a Ron Howard en la dirección.

El proyecto aún no está confirmado, ya que las conversaciones continúan y podrían no llegar a buen puerto, aunque también se contempla el regreso del productor Brian Grazer, cofundador de Imagine Entertainment junto a Howard.

De concretarse la producción, el guion estará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, quienes cuentan con experiencia en series como Barry, Silicon Valley, Veep y Curb Your Enthusiasm.

Los tres también participaron en la adaptación de The Cat in the Hat, inspirada en la obra del Dr. Seuss.

Jim Carrey volvería como el Grinch

Jim Carrey, quien dio vida al icónico personaje en la cinta de 2000, podría regresar a Villa Quién más de dos décadas después del estreno de la película, que recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

En los últimos años, el actor ha reducido su actividad cinematográfica, aunque ya tiene previsto retomar su papel del Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog 4, cuyo estreno está programado para 2027.

Una franquicia de gran éxito

La historia de Cómo el Grinch robó la Navidad volvió a la pantalla grande en 2018 con una versión animada producida por Universal e Illumination Entertainment, que también obtuvo un destacado desempeño en taquilla.

Para esta nueva producción, Susan Brandt supervisará el proyecto en representación de Dr. Seuss Enterprises, mientras que Britt Hennemuth y Christina Hoffrogge harán lo propio por parte de Universal.

La información sobre el desarrollo de la secuela fue publicada por el medio especializado, que señaló que las negociaciones siguen en curso y que aún no existe un acuerdo definitivo para concretar el regreso del elenco y el equipo creativo original.