'El Examen', corto que exhibe la violencia de jóvenes en México

En seis minutos y a través del trayecto de Ariel, un estudiante mexicano, el cortometraje ‘El Examen’ denuncia “lo riesgoso” que es ser joven en México, un país donde casi medio millón de niños, adolescentes y menores de 29 años han sido asesinados, agredidos o reclutados a la fuerza por el crimen organizado, afirma el periodista Manu Ureste.

Durante el estreno del filme en la Ciudad de México, Ureste explica que “hoy en día ser joven es algo sumamente riesgoso en México porque hay muchos grupos criminales que necesitan, muy entrecomillas, mantener a sus ejércitos”, por lo que la juventud es “la carne de cañón” de muchos carteles.

‘El Examen’ es un relato ficticio, sin embargo, la historia de Ariel -protagonizado el actor de Sujo (2024), Alexis Varela- está basada en investigaciones periodísticas, lo que le permite al personaje “ser la voz de muchos jóvenes que viven estas circunstancias” y son vulnerables al reclutamiento forzado, señala su director y guionista, Nicolás Bongiovanni.

‘México destruyendo el futuro’ es una de las investigaciones a las que hace referencia el cineasta, y fue Ureste quien la encabezó de la mano del medio Animal Político y la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Con ese reportaje, detalla el periodista español, se muestra que el problema del reclutamiento forzado “no es nuevo” y sigue sucediendo, a pesar de la inversión de 120,000 millones de pesos del Gobierno mexicano en las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro.

“El reclutamiento forzado es un problema multifactorial que obviamente no se va a resolver con unos pocos pesos de una beca”, asevera.

Los jóvenes, “víctimas fáciles” de reclutar

Basado en su experiencia recorriendo Michoacán, Chihuahua y Jalisco (estados vulnerables al reclutamiento del narco), Ureste resalta que “los jóvenes son la víctimas más fáciles para el crimen organizado”.

“Llega un cártel, sube a diez jóvenes en una camioneta y les dicen: ‘Ustedes a partir de hoy son sicarios y él que no quiera ahí está la fosa clandestina’. Por eso están encontrando a muchos jóvenes desaparecidos en fosas, porque no quieren ser parte de eso o no sirven y entonces los asesinan”, describe sobre sus investigaciones en un país donde hay más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

También hay reclutamientos “con engaños”, comenta, pues mediante las redes sociales “les ofrecen trabajo, dinero y mucha gente cae” ya que sucede en lugares “donde no hay oportunidades educativas ni laborales”.

A pesar de que la considera la vía de captura más “debatible”, el autor de ‘Vivir con el narco’ (2024) dice que “la narcocultura” influye en los jóvenes sobre todo cuando se convierte en “aspiración”.

Ureste insiste en que esta crisis se viene masificando desde hace casi 20 años, puntualmente con la guerra contra el narco declarada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Esto, enfatiza, no excluye que ocurran nuevos casos como el del presunto rancho de adiestramiento del narco en Teuchitlán (Jalisco), que han puesto a México de nuevo “en la escena internacional”.

A pesar de ello, “la tendencia (de las autoridades) es de minimizar los problemas, de negarlos. Tenemos un gobierno enojado con las Naciones Unidas porque dicen que aquí hay desapariciones”, subraya para referirse al rechazo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al diagnóstico elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo internacional.

Comentarios