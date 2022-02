Él es Jabari Banks, el nuevo 'Principe de del rap'

El remake de El príncipe del rap tendrá un tono oscuro y muy alejado a la comedia que lanzó a Will Smith a la fama

Por: Redacción INFO7

febrero, 15, 2022 09:18

Jabari Banks sabía que estaba cerca de obtener el papel protagónico de Will en Bel- Air, la versión dramática de la serie de comedia de los 90 The Fresh Prince of Bel- Air ( El príncipe del rap en Bel- Air), pero su confianza comenzó a decaer cuando le pidieron que hiciera una audición adicional por Zoom con el director Morgan Cooper.

Luego, con su característica exuberancia, le ordenó que invitara a quien estuviera con él a unirse a la sesión de Zoom. "Me dijo: ´¿Dónde están todos?, anda a buscarlos´. Así que muchos de mis amigos conocieron a Will".

Y así fue como Banks se convirtió en el nuevo príncipe de Bel- Air, la serie ya tiene confirmadas dos temporadas. En la trama, Will es un astro del baloncesto estudiantil, quien se involucra en una riña con una pandilla.

La situación se intensifica y es arrestado. Una vez que lo liberan, su madre lo envía a Los Ángeles, donde se quedará con sus tíos y primos en un lugar más seguro.

(Con información del elhorizonte.mx)