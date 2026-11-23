Thalía compartió fotos y videos de su reunión privada con Yolanda Andrade en México, entre recuerdos de juventud y sus platillos favoritos.

Thalía compartió imágenes y un video de su reencuentro en México con Yolanda Andrade, a quien llama de cariño “mi Mrhu”, luego de pasar varias horas juntas en su casa entre pláticas, anécdotas y platillos tradicionales.





En el video se aprecia que Yolanda se dejó ver un poco mejor a pesar de la batalla que mantiene con la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en el video compartido por la cantante, las risas no faltaron.

En su publicación, la cantante destacó que volver a verse a solas fue uno de los momentos más especiales de su viaje al país, recordando su amistad desde la adolescencia y expresándole su deseo de volver a reunirse pronto.

"Uno de los regalos más lindos de mi viaje a México fue volver a vernos, mi hermosa @yolandaamor y yo, tranquilitas a solas en su casita. ¡Pasar horas juntas riéndonos, entre pláticas, anécdotas, historias increíbles y mucha comida!"

Molletes, enchiladas suizas y helado de arroz con leche

Durante la convivencia grabada en video, ambas repasaron los antojos que consideran una tradición cada vez que se reúnen, entre ellos enchiladas suizas, molletes con salsa pico de gallo —de tomate, cebolla y chile—, malteada de vainilla y un helado de arroz con leche.

Entre bromas con los sonidos de la ciudad, recuerdos fotográficos de viajes pasados, gorras personalizadas con sus iniciales (T y Y) y el canto de “Arroz con leche” por parte de Thalía, el encuentro cerró con una postal de juventud acompañada del mensaje "Te amo, mi Mhru, por más años de amistad".