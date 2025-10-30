El emergente Tony Mils se presentará en Monterrey por primera vez

Esta primera cita con Tony Mils por su gira "Escribí Esto Para Ti", está pautada para el sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas

El cantante Tony Mils tendrá su primera presentación en Monterrey este fin de semana, en lo que promete ser una velada llena de emociones para él y sus seguidores.

Mils se presentará en un recinto ubicado en el centro de Monterrey, esto como parte de su gira "Escribí Esto Para Ti", nombre de su primer disco completo, el cual vio la luz este mismo año.

Dentro de esta producción se encuentra "Aventarnos" su mayor éxito hasta el momento y el cual representa su esencia pop con toques de balada.

Aunque Tony no busca encasillarse en un solo ritmo, pues dentro de su repertorio cuenta con temas estilo electro pop como "Prohibido Enamorarse" e incluso en una colaboración con Devia se mostró en la bachata con "Que Te Vaya Bien".

Esta primera cita con Tony Mils está pautada para el sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas. Además, este tour contempla fechas en Ciudad de México y Guadalajara.