'El Diablo Viste a la Moda 2' se estrenará el 1 de mayo de 2026

La secuela de 'El diablo viste a la moda' se estrenará el 1 de mayo del próximo año, según informó Disney a la revista Variety.

El filme, protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, regresará a las salas de cine 20 años después de convertirse en un éxito tanto para la crítica como en taquilla - recaudó 326 millones de dólares -, aunque por el momento se desconoce la participación del elenco original.

La guionista Aline Brosh McKenna, conocida también por escribir la primera parte de este universo, '27 Dresses' y 'I Don't Know How She Does It', formará parte de este proyecto, del que todavía se desconoce el director.

'El diablo viste a la moda' está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger y se centra en criticar las dinámicas de poder del mundo de la moda y las redacciones de revistas.

Por esta película, la estrella Meryl Streep consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz por dar vida a Miranda Priestly, una poderosa editora de la revista de moda 'Runway'.

Por su parte, Blunt y Hathaway interpretaron a Emily Charlton y Andy Sachs, las dos asistentes, sometidas a la presión y la exigencia de Priestly.

La primeras informaciones sobre esta secuela despertaron una enorme emoción entre los seguidores, así como cada referencia que alguna de las actrices ha hecho a la película.

Las tres actrices protagonistas han hecho referencia a la película y a los papeles que interpretaron, sobre todo el de Blunt y Hathaway sirviendo a Streep, en algunas galas de premios.

