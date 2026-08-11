¿El comediante Kevyn Contreras se retira de los escenarios?

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de un retiro definitivo de la comedia

El comediante e influencer regiomontano Kevyn Contreras, conocido como El Comediante Bicolor, sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará una pausa en sus presentaciones y colaboraciones artísticas una vez que concluya los compromisos que tiene programados durante agosto.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de un retiro definitivo de la comedia.

Sin embargo, de acuerdo con lo que explicó el propio Kevyn, no se trata de un adiós definitivo, sino de una decisión de hacer una pausa en esta etapa de su carrera.

Cumplirá sus compromisos de agosto

El creador de contenido continuará trabajando durante las fechas que ya tenía pactadas para este mes y posteriormente se alejará temporalmente de los escenarios.

Kevyn ha construido una importante comunidad en redes sociales gracias a sus contenidos de comedia y a sus presentaciones en diferentes partes del país.

El anuncio llega después de un periodo de intensa actividad profesional para el comediante, quien durante este año ha llevado su espectáculo a diferentes ciudades y eventos. Incluso, recientemente se presentó con su show “Sin Control” en la Feria de Puebla.

No ha revelado cuánto durará la pausa

Por ahora, Kevyn no ha revelado cuánto tiempo durará esta pausa ni si prepara algún nuevo proyecto para su regreso. Lo que sí dejó claro es que primero cumplirá con los compromisos que ya tiene establecidos y después tomará distancia de las presentaciones y colaboraciones.