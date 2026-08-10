‘El club de los cinco’ pudo tener una secuela con adultos

Anthony Michael Hall reveló que John Hughes contempló una secuela de ‘El club de los cinco’ con sus protagonistas reunidos en la adultez

Anthony Michael Hall, uno de los protagonistas de El club de los cinco, reveló que el director y guionista John Hughes llegó a considerar la posibilidad de realizar una secuela de la emblemática película adolescente de 1985.

Durante una entrevista en The Rich Eisen Show, el actor explicó que Hughes había pensado en recuperar a los cinco personajes años después de los acontecimientos de la cinta original, cuando ya fueran adultos y tuvieran una vida profesional.

La idea, según Hall, habría mostrado nuevamente juntos a los protagonistas, ahora en sus treinta y tantos años, para conocer qué había ocurrido con ellos después de la etapa escolar.

Hughes habló del proyecto con Anthony Michael Hall

Hall recordó que su último contacto telefónico con Hughes ocurrió alrededor de 1988, cuando el director lo llamó acompañado por el actor John Candy. La conversación se extendió durante aproximadamente dos horas y, durante esa llamada, Hughes mencionó la posibilidad de una continuación de El club de los cinco.

El actor señaló que no sabe si el cineasta llegó a escribir un guion o si la idea solamente permaneció en una etapa de desarrollo.

Hughes falleció en 2009 a causa de un ataque al corazón, por lo que el proyecto nunca llegó a concretarse.

Una película que reunió a cinco estudiantes

El club de los cinco se estrenó en 1985 y tuvo como protagonistas a Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson y Ally Sheedy.

La historia sigue a cinco estudiantes de secundaria con personalidades completamente distintas que terminan compartiendo un sábado de castigo en la escuela.

Durante la jornada, los jóvenes comienzan a conocerse y dejan de lado las etiquetas que los separaban.

Hall interpretó a Brian “The Brain” Johnson, uno de los estudiantes que forman parte de ese grupo.

La colaboración entre Anthony Michael Hall y John Hughes no se limitó a El club de los cinco. El actor también formó parte de Sixteen Candles, estrenada en 1984, y de Weird Science, otra producción dirigida por Hughes que llegó a los cines en 1985.

Durante la entrevista, Hall recordó que la idea de Weird Science surgió incluso mientras todavía se encontraba trabajando en El club de los cinco.

Según su relato, aproximadamente dos semanas después de comenzar el rodaje de la película, Hughes se acercó para contarle una idea que tenía para su siguiente proyecto.

Así surgió ‘Weird Science’

La propuesta consistía en que Hall protagonizara la nueva historia junto a otro joven y que ambos crearan una mujer utilizando una computadora.

El segundo protagonista terminó siendo interpretado por Ilan Mitchell-Smith, mientras que Kelly LeBrock asumió el papel de la mujer que los personajes crean con ayuda de una computadora gubernamental que habían logrado hackear.

Aunque la secuela de El club de los cinco nunca se materializó, las declaraciones de Hall revelan que John Hughes sí llegó a imaginar qué habría ocurrido con sus personajes años después de aquella recordada detención escolar.