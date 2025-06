El 'carro volador' de Beyoncé se descuelga en pleno concierto

La actual gira de Beyoncé, una de las artistas más influyentes a nivel global, no inició como se esperaba. Primero, con la venta de entradas, que generaron dudas sobre la celebración de algunos de sus conciertos, se suma ahora un incidente técnico que puso en riesgo la seguridad de la cantante.

El sábado 28 de junio, durante su presentación en Houston, Beyoncé vivió un momento de angustia en pleno show. La artista debía hacer una entrada descendiendo desde lo alto del escenario a bordo de un coche suspendido por un sistema de tensores.

Sin embargo, parte del mecanismo falló y el vehículo quedó descolgado, dejando a la cantante literalmente en el aire y sin posibilidad de descender de forma segura.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR