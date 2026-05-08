El cantante y boxeador Yuyuman inaugura escuela de box

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado de familiares, amigos y personas cercanas a su carrera, en un ambiente lleno de emoción

El cantante y boxeador Yuyuman celebró la apertura de su nueva escuela “Apolonia Boxing Club”, ubicada en la zona de Tres Caminos, en Guadalupe, Nuevo León.

Inauguran “Apolonia Boxing Club” en Guadalupe

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado de familiares, amigos y personas cercanas a su carrera, en un ambiente lleno de emoción y apoyo para este nuevo proyecto personal.

Uno de los invitados más especiales fue Recta, quien acudió como padrino de lujo del gimnasio. Yuyuman recordó que fue precisamente él quien le dio una de sus primeras oportunidades en televisión cuando apenas comenzaba su carrera artística.

El cantante compartió que, gracias a ese impulso, un año después ya se encontraba en la Ciudad de México persiguiendo su sueño dentro de la música, por lo que considera a Recta una figura importante en su historia profesional.

Buscan alejar a jóvenes de adicciones

Sobre la creación de “Apolonia Boxing Club”, Yuyuman explicó que su principal objetivo es ofrecer a niños y adolescentes un espacio seguro donde puedan entrenar, hacer amistades y enamorarse del deporte, además de mantenerlos alejados de las adicciones y de malas influencias.