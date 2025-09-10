El cantante Ed Sheeran se mudará a Estados Unidos

Actualmente, Sheeran reside en el sureste de Inglaterra en una extensa propiedad que cuenta con una gran vivienda, un lago, una capilla e incluso un 'pub'

El cantante británico Ed Sheeran, que lanzará este viernes su nuevo disco, trasladará su residencia permanente a Estados Unidos debido a la gira que llevará a cabo en el país norteamericano, según anunció en una entrevista.

"Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Siento que soy la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí un tiempo y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí", dijo el artista, de 34 años, en el podcast irlandés '2 Johnnies', publicado hoy.

Actualmente, Sheeran reside en el condado de Suffolk (sureste de Inglaterra) en una extensa propiedad llamada 'Sheeranville' que cuenta con una gran vivienda, un lago, una capilla e incluso un 'pub' en sus terrenos.

En el programa, conducido por los humoristas irlandeses John 'Smacks' McMahon y John 'B' O'Brien, también expresó su amor por el Ipswich Town FC, el equipo del que posee una participación del 1.4 % y del que llegó a ser patrocinador en sus camisetas.

"Fui a casi todos los partidos la temporada pasada. Creo que solo podré asistir a uno esta temporada", aseveró.

Anteriormente, en el podcast 'Call me daddy' de la estadounidense Alex Cooper, Sheeran mostró su deseo de mudarse a Nashville (Tenessee), la que, confesó, es su ciudad favorita de Estados Unidos, para hacer "una transición a la música country".

Este viernes, el cantante espera lanzar su último disco de estudio, titulado 'Play'.