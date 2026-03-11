El bulevar de Hollywood se transforma para recibir a los Óscar

La ceremonia de este año será conducida por Conan O’Brien, quien repite como presentador por segundo año consecutivo en los premios

Los preparativos para la 98 edición de los Premios Óscar ya comenzaron en Los Ángeles, donde el bulevar de Hollywood se transforma para recibir a las estrellas del cine.

Decenas de trabajadores, grúas de gran tamaño y extensas cortinas forman parte del montaje del escenario que acompañará la ceremonia, una producción cuyo costo el año pasado rondó los 60 millones de dólares.

Las labores iniciaron la semana pasada con el cierre de un tramo del Paseo de la Fama de Hollywood, lo que permitió comenzar con la instalación de estructuras y andamios que recuerdan a residentes y visitantes que la ciudad es considerada la meca de la industria cinematográfica.

Entre maquinaria pesada y personal especializado, se levanta la enorme carpa que cubrirá la alfombra de aproximadamente 300 metros. Este recorrido atraviesa parte de la calle y culmina en las escalinatas del Teatro Dolby, donde se celebrará la gala el próximo 15 de marzo.

El montaje del escenario se convierte en atracción para turistas

El movimiento constante de camiones, grúas y estructuras metálicas ha captado la atención de turistas que visitan la zona, quienes observan cómo se construye el escenario donde desfilarán las celebridades de Hollywood.

El teatro Dolby, lugar donde se entregarán las estatuillas, ya luce decoraciones con cortinas doradas que, por ahora, permanecen recogidas, pero que el día de la ceremonia se desplegarán para cubrir los locales del centro comercial Ovation, donde se ubica el complejo.

El Teatro Dolby, sede tradicional de los Premios de la Academia

El Teatro Dolby, conocido originalmente como Teatro Kodak, fue inaugurado en 2001 con el propósito de albergar cada año la ceremonia de los Premios de la Academia. El recinto cuenta con un auditorio con capacidad para 3 mil 400 espectadores, además de un amplio escenario y una acústica diseñada especialmente para eventos de gran escala.

La ceremonia de este año será conducida por Conan O’Brien, quien repite como presentador por segundo año consecutivo.

De acuerdo con el portal especializado WalletHub, el costo total de la ceremonia del año pasado fue de 57,7 millones de dólares, cifra que incluye la construcción del escenario y la infraestructura que rodea la alfombra roja.

Para esta edición, se estima que la inversión podría superar los 60 millones de dólares, en una gala que ha generado gran expectativa dentro de la industria. Entre las producciones favoritas destacan las películas 'Sinners' ('Los Pecadores') y 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), que lideran las nominaciones con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.