El BFI honra a Guillermo del Toro con su máximo reconocimiento

El cineasta mexicano recibirá la Fellowship del Instituto de Cine Británico y protagonizará una amplia retrospectiva de su obra en Londres

El director mexicano Guillermo del Toro será distinguido por el British Film Institute (BFI) con su máxima condecoración, la Fellowship, en reconocimiento a su “extraordinaria contribución” al cine contemporáneo.

La entrega del galardón se llevará a cabo el próximo 6 de mayo durante la cena anual del organismo en Londres, como parte de una serie de actividades dedicadas al realizador.

Como parte del homenaje, el BFI organizará una temporada retrospectiva que abarcará la filmografía completa de Del Toro, desde su debut con Cronos hasta sus producciones más recientes.

Las proyecciones se realizarán en sedes emblemáticas como BFI Southbank y BFI IMAX, además de la plataforma digital BFI Player.

Entre los títulos destacados se encuentran The Shape of Water, ganadora del Óscar a Mejor Película, El laberinto del fauno, Crimson Peak y Pacific Rim.

Actividades con el cineasta

Del Toro participará de manera presencial entre el 8 y el 11 de mayo en diversas actividades abiertas al público, incluyendo presentaciones, coloquios y sesiones de preguntas y respuestas con la audiencia.

Uno de los eventos centrales será “En Conversación”, programado para el 8 de mayo en el BFI Southbank, donde el cineasta abordará su trayectoria, influencias y proceso creativo.

Asimismo, el 9 de mayo presentará The Shape of Water y dialogará con el público tras las proyecciones de Crimson Peak y Pacific Rim. Un día después, introducirá su más reciente película, Frankenstein, además de participar en actividades en torno a El laberinto del fauno.

Reestreno y restauración de “Cronos”

Como parte del ciclo, Cronos será reestrenada en el Reino Unido e Irlanda el 15 de mayo en una versión restaurada en 4K, supervisada por el propio director.

Este relanzamiento refuerza el carácter integral del homenaje, que recorre más de tres décadas de carrera del cineasta.

El BFI destacó que la Fellowship posiciona a Del Toro entre las voces más influyentes del cine actual, gracias a un estilo distintivo que combina fantasía, horror, política y humanismo.

Con este reconocimiento, el director mexicano se une a una lista de figuras históricas del séptimo arte que han recibido esta distinción, consolidando su legado como uno de los creadores más relevantes de su generación.

La retrospectiva también busca resaltar la versatilidad de Del Toro, quien ha trabajado tanto en cine en español como en inglés, en formatos de animación y acción real, y ha construido un universo narrativo caracterizado por criaturas fantásticas y profundas emociones humanas.