El Artista de country, Conner Smith, atropelló fatalmente a mujer

El cantante de country Conner Smith estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Nashville, Tennessee que dejó a una mujer de 77 años muerta, dijo la policía.

Smith conducía su camioneta Chevrolet Silverado por la Tercera Avenida Norte cuando atropelló a Dorothy Dobbins mientras cruzaba un cruce peatonal alrededor de las 19:30 horas, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en un comunicado de prensa . Dobbins, quien vivía cerca, fue trasladada a un hospital, donde falleció.

El abogado de Smith confirmó que el cantante de 24 años "estuvo involucrado en un accidente automovilístico que trágicamente le costó una vida".

"Su más sentido pésame a la familia de la Sra. Dobbins en estos momentos tan difíciles. El Sr. Smith continúa cooperando plenamente con la investigación en curso", declaró el abogado Worrick G. Robinson.

Las autoridades informaron que los hallazgos preliminares indican que Smith no cedió el paso a la mujer. No mostró signos de estar bajo los efectos del alcohol, según la policía. No se han presentado cargos.

En 2021, su canción "I Hate Alabama" se volvió viral en TikTok, y firmó con el sello Valory de Big Machine. Desde entonces, ha lanzado dos canciones con certificación de oro: "Take It Slow" y "Creek Will Rise", esta última también llegó al puesto número 12 en la lista Billboard Country Airplay y al número 1 en la lista UK Country Airplay.

