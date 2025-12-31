El actor Idris Elba es galardonado con el título de 'caballero'

El actor lleva tiempo haciendo campaña con organizaciones benéficas para ayudar a erradicar los delitos con arma blanca entre adolescentes

El actor británico Idris Elba, protagonista de la popular serie de televisión Luther, ha sido galardonado con el título de 'caballero' por sus servicios a los jóvenes, en los honores de Año Nuevo anunciados este martes por el Gobierno.

Elba, de 53 años, es muy conocido sobre todo por su papel del inspector jefe John Luther en la serie policíaca de la BBC.

El actor lleva tiempo haciendo campaña con la iniciativa conocida como "No detengas tu futuro" (DSYF, en inglés), que colabora con organizaciones benéficas para ayudar a erradicar los delitos con arma blanca entre adolescentes. También estableció la fundación 'Elba Hope' con su mujer, Sabrina Dhowre Elba, para empoderar a los jóvenes mediante la educación y el acceso a oportunidades económicas.

"Recibo este honor en nombre de los numerosos jóvenes cuyo talento, ambición y resiliencia han impulsado la labor de la Fundación Elba Hope. Espero que podamos hacer más para hacer visible la importancia del apoyo continuo y práctico a los jóvenes y la responsabilidad que todos compartimos de ayudarlos a encontrar una alternativa a la violencia", señaló el actor en una declaración tras ser galardonado.

Elba exigió en 2024 la prohibición inmediata de los machetes y los llamados cuchillos zombi, y se reunió con el primer ministro, Keir Starmer, para luchar contra los delitos con arma blanca.

Estos galardones, que concede el rey a partir de las recomendaciones del Gobierno, serán entregados más adelante por el jefe de Estado.