Eiza González protagoniza la nueva cinta de Guy Ritchie

La actriz mexicana aseguró sentirse agradecida con Ritchie por confiar en ella y permitirle asumir personajes fuera de su zona de confort.

Eiza González protagoniza la nueva película de Guy Ritchie, 'In the Grey', cinta con la que suma su tercera colaboración con el reconocido director británico y en la que interpreta a Rachel Wild, una negociadora decidida y peligrosa.

En entrevista, la actriz mexicana aseguró sentirse agradecida con Ritchie por confiar en ella y permitirle asumir personajes fuera de su zona de confort.

"Siempre voy a estar muy agradecida con Guy porque vio algo en mí que mucha gente no", expresó González.

La actriz recordó que desde que conoció al cineasta de 'Snatch' insistió en demostrarle que podía trabajar con acento británico, algo que finalmente logró y que fortaleció su relación profesional.

Eiza González lidera elenco junto a Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

En 'In the Grey', Rachel Wild deberá recuperar una millonaria suma de dinero enfrentándose a un peligroso tirano, apoyada por un equipo con pasado criminal.

La producción reúne además a Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, actores con quienes González ya había trabajado anteriormente.

"No cualquier día puedes estar dando órdenes a Jake y a Henry Cavill", comentó la actriz sobre el rodaje.

González destacó que le atraen los personajes femeninos fuertes y seguros, algo que considera parte de la representación de la mujer contemporánea en el cine actual.

Además de este estreno, la actriz mexicana también prepara el lanzamiento de 'I Love Boosters' y el rodaje de 'Iron Jane', donde interpretará a una físicoculturista.