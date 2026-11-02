Eiza González entra a la lista TIME100 Next de 2026

La actriz mexicana fue reconocida por la revista TIME entre las figuras emergentes más influyentes. David Benioff y D. B. Weiss escribieron su semblanza

La actriz mexicana Eiza González sumó un nuevo reconocimiento internacional al ser incluida en la edición 2026 de TIME100 Next, la selección anual de la revista estadounidense TIME que reúne a 100 figuras emergentes cuyo trabajo y liderazgo están contribuyendo a definir el futuro de distintas industrias.

La distinción representa un nuevo impulso para la trayectoria de la intérprete en Hollywood, donde ha desarrollado una carrera en producciones internacionales y se ha convertido en una de las representantes mexicanas con mayor presencia en la industria del entretenimiento.

David Benioff y D. B. Weiss escribieron su semblanza

La actriz explicó que desconocía quién sería la persona encargada de presentar su perfil dentro de TIME100 Next, por lo que leer las palabras de los reconocidos productores estadounidenses fue especialmente significativo para ella.

“Me conmovió muchísimo. Benioff y Weiss son tan lindos. Sobre todo, cuando estás en la lista, no sabes qué van a escribir, qué van a decir de ti, quién va a hablar por ti. Siempre sientes como: ‘¿hay alguien que me quiera?’, porque uno nunca sabe. Entonces me sentí muy orgullosa de que Benioff y Weiss dijeran esas cosas de mí”, compartió.

Los productores han trabajado con González en la serie 3 Body Problem, producción en la que la actriz interpreta a Auggie Salazar. Su participación en el proyecto permitió que conocieran de cerca su trabajo y su desempeño frente a las cámaras.

En el texto que acompaña su reconocimiento, Benioff y Weiss destacaron su presencia y cualidades como intérprete, al describirla como una estrella con características asociadas al Hollywood clásico.

Eiza González destaca la importancia de apoyar al talento latino

Más allá de la satisfacción personal por el reconocimiento, González también reflexionó sobre las oportunidades que existen para los artistas latinoamericanos en la industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos.

La actriz evitó considerar su inclusión en la lista únicamente como un logro individual y expresó su agradecimiento a las personas que han confiado en ella a lo largo de su carrera, entre ellas directores, escritores y otros profesionales del medio.

“No pienso tanto las cosas así, simplemente tomo un día a la vez y estoy superorgullosa del trabajo que hemos hecho y los proyectos en los que he trabajado. Muy agradecida con la gente que ha creído en mí, los directores, los escritores. Yo no estaré aquí sin la gente que ha visto algo en mí, así que estoy muy orgullosa y muy agradecida”, declaró.

También señaló que el crecimiento de los representantes latinos en Hollywood requiere colaboración y respaldo entre quienes forman parte de la comunidad, sin limitar ese apoyo a un solo sector.

“Tenemos que trabajar como comunidad y apoyarnos entre nosotros lo más posible, no nada más mujeres, pero también como latinos, hombres, ahí tenemos de todo. Entonces, sí, seguir apoyándonos y seguir creando oportunidades para otra gente, es superimportante”, afirmó.

¿Qué es la lista TIME100 Next?

TIME100 Next es una selección creada por la revista TIME para reconocer a 100 personalidades emergentes que están generando influencia en sus respectivos ámbitos y que tienen proyección para marcar el rumbo de sus industrias.

La edición de 2026 incluye representantes del entretenimiento, la música, los deportes, la política, los negocios, la ciencia, la tecnología y el activismo. Entre los nombres destacados también figuran la cantante británica Raye, los actores Joey King y Charles Melton, así como el músico Troye Sivan.

La publicación dio a conocer la selección el 30 de septiembre y celebró a sus integrantes con una gala en Nueva York el 29 de octubre, a la que asistió González junto con otras personalidades reconocidas.

Un nuevo reconocimiento para su trayectoria en Hollywood

La inclusión en TIME100 Next se suma a los logros que Eiza González ha acumulado desde que comenzó su carrera en México y posteriormente dio el salto a producciones internacionales.

Su participación en proyectos de cine y televisión le ha permitido trabajar con figuras reconocidas de la industria y ampliar su presencia en Hollywood. Ahora, su aparición en la selección de TIME también pone el foco en el talento mexicano y latinoamericano dentro del entretenimiento global.