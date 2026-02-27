Eiza González comparte su lucha contra trastornos alimenticios

Esta etapa de su vida estuvo marcada por la lucha constante contra los pensamientos negativos sobre su cuerpo y autoestima.

La actriz mexicana Eiza González abrió su corazón al revelar detalles sobre su batalla contra los trastornos alimenticios, con el objetivo de generar conciencia sobre un problema que afecta a muchas personas diariamente. En sus redes sociales, la actriz relató cómo la pérdida de su padre y la presión del medio artístico influyeron en su relación con su cuerpo.

Inicio de la lucha y la influencia del entorno

González relató que su relación complicada con su cuerpo comenzó a una edad temprana, tras la muerte repentina de su padre. La actriz enfrentó depresión y recurrió a la comida para lidiar con el dolor no procesado.

“A los 13, había ganado 30 libras (aprox. 13 kilos) casi de la noche a la mañana, navegando el dolor, la pubertad y la confusión todo al mismo tiempo”, compartió.

El problema se intensificó cuando comenzó a incursionar en el medio artístico nacional. La constante crítica hacia su apariencia física y el escrutinio público fomentaron una profunda dismorfia corporal.

“Cada imagen era diseccionada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo, quién era y quién debía ser”, comentó.

Obsesión y búsqueda de aprobación

Durante su adolescencia, Eiza desarrolló conductas obsesivas relacionadas con su peso, midiendo su valor personal en kilogramos y buscando aprobación externa.

“Me preguntaba si perder más haría que la gente me quisiera, o que yo misma me quisiera”, relató.

Esta etapa de su vida estuvo marcada por la lucha constante contra los pensamientos negativos sobre su cuerpo y autoestima.

Aprendizajes y aceptación personal

Con el tiempo y con el apoyo de especialistas, González aprendió a aceptarse y priorizar su salud física y mental.

“Hoy, como una mujer adulta, me escojo a mí misma. No ha sido un camino fácil, y aún continúa. Con el paso del tiempo, mis prioridades han cambiado. Su fuerza ahora tiene un propósito diferente”, explicó.

La actriz enfatizó que la aprobación que buscaba no estaba en los demás, sino en ella misma. Ha tomado decisiones conscientes sobre su cuerpo basadas en la salud y el bienestar general.

“La única cosa que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando ponemos nuestra voluntad en ello”, señaló.

Mensaje de empatía y autoaceptación

Finalmente, Eiza compartió un mensaje de amor y empatía para quienes atraviesan situaciones similares, recordando que nunca es tarde para elegirse a uno mismo.

“Me he comprometido profundamente a darle amor a mi cuerpo: nutrirlo con amabilidad, cuidado y respeto para que pueda sentirse feliz y pleno. Estoy orgullosa de dónde estoy y del arduo trabajo que ha implicado romper viejos patrones”, concluyó.

Su testimonio busca inspirar a otros a enfocarse en el bienestar y la salud mental, dejando atrás la presión externa y fomentando la autoaceptación.