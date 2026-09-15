Edwin Luna confirma separación de Kimberly Flores tras nueve años

Edwin Luna confirmó que él y Kimberly Flores decidieron poner una pausa a su relación tras nueve años juntos, aunque aclaró que no saben si será definitiva.

El cantante Edwin Luna confirmó que su relación con Kimberly Flores atraviesa un momento complicado y que ambos decidieron hacer una pausa, luego de nueve años juntos.

A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey habló sobre la decisión y pidió respeto para él, Kimberly y su familia durante este proceso.

Luna explicó que, aunque actualmente decidieron tomar caminos separados como pareja, ambos continuarán presentes en la vida del otro, especialmente por el cariño que existe hacia sus hijos y su familia.

"Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia", expresó el cantante en su mensaje.

Sin embargo, Edwin Luna dejó claro que por ahora no pueden asegurar que esta decisión sea definitiva, por lo que evitó hablar de un divorcio o de un rompimiento irreversible.

"Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva", señaló en el comunicado.

El cantante indicó que ambos buscan darse un espacio para reflexionar sobre su relación sin presiones y pidió evitar la búsqueda de culpables, además de solicitar privacidad para poder enfrentar este momento de manera tranquila.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, debido a que Edwin Luna y Kimberly Flores habían construido una relación de varios años y una familia juntos.

Por ahora, el cantante es quien ha hecho público el anuncio, mientras que Kimberly Flores no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión.