Eduin Caz celebra a Daisy Anahy con regalo lujoso

La pareja ha vivido distintas etapas frente al ojo público, desde su separación hasta una reconciliación que los ha mostrado nuevamente juntos

Eduin Caz volvió a demostrar que, cuando se trata de consentir a Daisy Anahy, el cantante no escatima. Con motivo del cumpleaños de su esposa, el vocalista de Grupo Firme compartió en redes sociales el exclusivo detalle que preparó para ella y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El obsequio fue un bolso Hermès Birkin 30 Togo Vert Yucca, en color verde y con herrajes de paladio. De acuerdo con reportes sobre este modelo, su valor puede superar el millón de pesos mexicanos, convirtiéndolo en uno de esos regalos que definitivamente no pasan desapercibidos.

Eduin Caz promete más sorpresas para Daisy Anahy

Eduin acompañó las fotografías con un mensaje para Daisy en el que dejó claro que este sería apenas el comienzo de sus sorpresas:

“Feliz cumpleaños mi reina. Primer regalo de muchos que te tengo para este día tan especial”.

Daisy, por su parte, presumió el lujoso bolso en sus redes sociales.

La pareja celebró 11 años de matrimonio

La pareja ha vivido distintas etapas frente al ojo público, desde su separación hasta una reconciliación que los ha mostrado nuevamente juntos. De hecho, en enero de 2026 celebraron 11 años de matrimonio durante un viaje a París, dejando claro que su historia continúa escribiendo nuevos capítulos.

Los regalos de lujo no son una novedad

Y es que esta no sería la primera vez que Eduin sorprende a Daisy con un regalo de alto valor. En 2024, el cantante le obsequió una camioneta Mercedes-Benz durante una celebración de cumpleaños que incluso tuvo fuegos pirotécnicos. Todo parece indicar que, para Eduin Caz, un cumpleaños de Daisy siempre merece celebrarse a lo grande.