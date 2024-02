Eduardo Yáñez posa semidesnudo y enciende las redes

El actor Eduardo Yáñez se posicionó en las tendencias de redes sociales, pero en esta ocasión no fue por protagonizar algún altercado, sino por una 'selfie' que compartió en donde se muestra ¡semidesnudo!

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor compartió una selfie de cuerpo completo frente a un espejo dentro de un armario en color blanco.

"Comparto de nuevo mis patas de pollo", dice el texto que acompañó la publicación.

En la imagen, Eduardo Yáñez posa solamente con un calzón negro mostrando su trabajado cuerpo, a la vez que sonríe.

Sin embargo, la publicación dividió opiniones, los haters rápidamente reaccionaron criticando al actor.

"Cuando llegue a la vejes le diré a mis hijos que me quiten el cel". "Me hizo reír". "Primera impresión: no me gustó para nada la foto". "No me gustó, no había necesidad de mostrarse así, es mi comentario". "¿Para cuándo te depilas?". "Te depilas y me llamas", fueron algunas reacciones.

Pero, el protagonista de la telenovela 'Fuego en la Sangre', no estaba solo, y a su defensa saltaron sus fieles seguidores.

"Para quien critique a Eduardo es un hombre de más de 60 años y se ve muy bien", "Para los que vengan a criticar que con esa edad y poniendo esas fotos ya ustedes quisieran tener ese cuerpo a esa edad todo critican así es la humanidad", "Guapo!! Tu no hagas caso ya quisieran tantos y tantas tener tu edad y estar así de buenote!", "Como j....., ya quisieran unos de 20 y 30 años verse así", lo elogiaron sus seguidores.





