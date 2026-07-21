Eduardo Marbán aprende albañilería ante falta de trabajo

El actor Eduardo Marbán reveló que aprende albañilería mientras espera nuevos proyectos, defendiendo que todo trabajo honesto merece respeto

El actor Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, sorprendió al revelar que actualmente se encuentra aprendiendo el oficio de la albañilería debido a la falta de oportunidades laborales en la actuación. A través de sus redes sociales compartió videos desde una obra en construcción, donde mostró esta nueva etapa de su vida.

Marbán explicó que decidió ampliar sus conocimientos y aprender un oficio mientras espera nuevos proyectos dentro de la televisión. El actor dejó claro que este trabajo no significa el fin de su carrera artística, sino una forma de seguir adelante mientras llegan nuevas oportunidades.

“Pena robar y que te cachen, pena ser narcotraficante. Yo tengo dos manos y dos pies y puedo trabajar de lo que sea”.

Luego de que algunos usuarios cuestionaran su decisión, el actor respondió de manera contundente con ese mensaje, el cual recibió el respaldo de cientos de internautas.

Eduardo Marbán defiende el trabajo honesto mientras espera nuevos proyectos

Eduardo Marbán ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Por amar sin ley, Médicos, Línea de Vida, Quererlo todo y La Herencia, consolidando una trayectoria dentro de la televisión mexicana.

El actor también ha hablado en distintas ocasiones del apoyo que recibió por parte de su tío, Eduardo Capetillo, y de Biby Gaytán tras la muerte de sus padres, asegurando que ambos fueron fundamentales en su formación personal y profesional.

Con este mensaje, Marbán aseguró que cualquier trabajo realizado de manera honesta merece respeto y reiteró que continuará preparándose tanto en la actuación como en esta nueva faceta, convencido de que ningún oficio dignifica menos a una persona.