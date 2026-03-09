Eden Muñoz compone de una manera más responsable los corridos

El cantante quien estuvo en Calibre 50, expresó que le siguen gustando los corridos, pero hoy en día se responsabiliza más por las letras

Edén Muñoz se presentó viernes y sábado en Monterrey con un lleno total, el cantante halo en exclusiva para info7 acerca de los corridos. “Yo creo que la palabra es responsabilidad, sabes, es responsabalidad, no dejan de gustarme los corridos, por supuesto que me gustan, pero hoy que soy padre y que entiendo que Dios te tienta y te dice bueno tú eres el que tienes que llevar el mensaje pues tomarlo con responsabilidad” comentó Muñoz. El cantante quien estuvo en Calibre 50, expresó que le siguen gustando los corridos, pero hoy en día se responsabiliza más por las letras de sus canciones. “Sigo haciendo corridos, ahí está el caso de Consejos Gratis, ahí está el caso de Piedras A La Luna, por así decirlo, pero igual me toca como que darle la vuelta y también, porque no cocinar un estilo diferente a lo que ya naturalmente suena en la calle” dijo Edén Muñoz.