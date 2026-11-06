Eddie Marsan se une a Los Anillos de Poder como Thráin

El actor interpretará al hermano de Durin IV en la tercera temporada, que llegará a Prime Video el 11 de noviembre de 2026

El actor británico Eddie Marsan se prepara para llegar a la Tierra Media con la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, donde interpretará a Thráin, el hermano mayor del rey Durin IV. El intérprete habló sobre su incorporación a la serie de Prime Video y la personalidad de un personaje marcado por su ambición y deseo de poder.

Thráin será uno de los nuevos personajes que se incorporarán a la historia en los próximos episodios. Se trata de una figura vinculada al reino enano de Khazad-dûm y cuya relación con Durin IV tendrá relevancia dentro de los conflictos que atraviesan a los habitantes de la montaña.

Eddie Marsan interpreta a un enano ambicioso

En la tercera temporada, Marsan dará vida al hermano mayor de Durin IV, interpretado por Owain Arthur. Su personaje se suma a una trama en la que las tensiones políticas y las disputas de poder tendrán un papel importante en el destino de los enanos.

La nueva entrega mostrará a la Tierra Media en medio de una guerra que se intensifica después de la caída de Eregion. Mientras Sauron avanza con sus ejércitos y trabaja en la creación del Anillo Único, los pueblos libres deberán encontrar la manera de unirse para enfrentar la amenaza.

En Khazad-dûm, los enanos permanecen encerrados en las profundidades de su reino, mientras enfrentan sus propios conflictos internos. La llegada de Thráin ampliará la historia de la familia real y sus tensiones.

El curioso recuerdo de Orlando Bloom y sus orejas élficas

La entrevista también recupera una anécdota relacionada con Orlando Bloom y los accesorios que utilizó para interpretar a Legolas en las películas de El Señor de los Anillos. El encabezado de la conversación destaca las cerca de 2 mil piezas de orejas élficas vinculadas con el personaje del actor, un detalle que recuerda el trabajo de caracterización que acompañó a la trilogía cinematográfica.

La transformación de los intérpretes es una parte esencial de las producciones ambientadas en la Tierra Media, donde el maquillaje, el vestuario y los accesorios permiten construir la apariencia de elfos, enanos y otras criaturas del universo creado por J. R. R. Tolkien.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Los Anillos de Poder?

La tercera temporada de Los Anillos de Poder llegará a Prime Video el 11 de noviembre de 2026. La plataforma estrenará los primeros cuatro episodios ese día y continuará con un calendario dividido en tres lanzamientos.

11 de noviembre: estreno de los primeros cuatro episodios.

estreno de los primeros cuatro episodios. 18 de noviembre: lanzamiento de los episodios cinco y seis.

lanzamiento de los episodios cinco y seis. 25 de noviembre: estreno de los dos capítulos finales.

La historia dará un salto de cinco años respecto a los acontecimientos de la segunda temporada. En ese periodo, las fuerzas de Sauron habrán extendido su dominio por buena parte de la Tierra Media, mientras el Señor Oscuro trabaja desde su fortaleza de Barad-dûr para completar el Anillo Único.

Además de Eddie Marsan como Thráin, la nueva temporada incorporará a Jamie Campbell Bower como Celeborn, Zubin Varla como Khamûl, Andrew Richardson como Anárion y Adam Young como Marnûkh. Simon Pegg también participará como la voz del Balrog.

El elenco principal retomará sus personajes, entre ellos Charlie Vickers como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel, Robert Aramayo como Elrond, Daniel Weyman como Gandalf y Owain Arthur como Durin IV.

La producción está encabezada por J. D. Payne y Patrick McKay, responsables de la serie, que continuará explorando la Segunda Edad de la Tierra Media y los acontecimientos que anteceden a las historias de El Hobbit y El Señor de los Anillos.