Ed Sheeran vuelve a escena en medio de polémica por Gaza

Ed Sheeran retomará este sábado su gira en Filadelfia, en medio de la polémica que provocó la salida de Macklemore y de los demás artistas de apoyo

Ed Sheeran volverá este sábado al escenario en Filadelfia, Estados Unidos, en medio de la polémica que rodea a su gira tras la salida de todos sus artistas de apoyo, incluido Macklemore, quien fue apartado después de realizar comentarios de respaldo a Palestina durante uno de sus conciertos.

El cantante británico se presentará en el Lincoln Financial Field, aunque todavía no está claro si afrontará el espectáculo prácticamente en solitario.

Sheeran ha realizado buena parte de sus conciertos sin una banda permanente en el escenario, pero durante su Loop Tour había contado con la participación de la agrupación irlandesa de folk Beoga en varias canciones.

Hasta el viernes, su sitio web no anunciaba un nuevo reemplazo para los artistas que abandonaron la gira.

Cabe señalar que Macklemore era el telonero original de Sheeran en Estados Unidos, sin embargo, dejó la gira después de que, durante un concierto celebrado el 5 de septiembre en Nueva Jersey, gritara “Free Palestine”.

Posteriormente, Macklemore fue reemplazado por la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe. Ambos también terminaron retirándose de la gira en solidaridad con el intérprete estadounidense.

La situación se extendió a Sudamérica. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran durante esa etapa de la gira, pero anunció su salida a principios de esta semana.

Sheeran no se ha pronunciado públicamente desde que sus artistas de apoyo comenzaron a abandonar la gira.

Sheeran se deslinda de la decisión

El cantante aseguró que no fue responsable de la salida de Macklemore y señaló que la decisión se tomó a petición de Robert Kraft, propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra y empresario vinculado al estadio donde estaba previsto que Sheeran se presentara el viernes.

Sheeran sostuvo que el promotor de la gira fue finalmente quien tomó la decisión de apartar a Macklemore.

En un comunicado difundido el martes, el ganador del Grammy afirmó que había hablado durante varios días con recintos y promotores para intentar encontrar una salida al conflicto.

También dejó claro que no quería convertir sus conciertos en escenarios para una discusión sobre la guerra en Gaza y sostuvo que sus seguidores acuden a sus presentaciones por la música.

El cantante añadió que no abandonaría voluntariamente a sus seguidores ni al equipo que trabaja en la gira y que depende de esos conciertos para obtener sus ingresos.

Macklemore anuncia donación

Tras su salida, Macklemore informó el miércoles que donará un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de ayuda a los palestinos y pidió a Robert Kraft que igualara esa cantidad.

Un portavoz de Kraft respondió que el empresario y Sheeran acordaron donar dos millones de dólares cada uno, aunque hasta ahora no se ha informado a qué organizaciones o proyectos se destinarán los recursos.

Los representantes de Sheeran no respondieron a varias solicitudes de comentarios.

Protesta afuera del estadio

El concierto de este sábado también estará acompañado por una protesta.

Una coalición de organizaciones propalestinas anunció una movilización en las inmediaciones del Lincoln Financial Field durante la tarde, antes de la presentación.

Hasta el viernes todavía había boletos disponibles para el concierto y no se había anunciado oficialmente un nuevo artista de apoyo.

La controversia ocurre mientras Sheeran mantiene una de las giras con mayor recaudación a nivel mundial.

De acuerdo con Pollstar, la Loop Tour registraba en mayo un promedio superior a los $7 millones de dólares de taquilla por ciudad.

Hasta finales de 2025, Sheeran ocupaba el tercer lugar entre los artistas de conciertos con mayores ingresos desde 2021.