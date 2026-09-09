Ed Sheeran mueve fecha en CDMX por festejos a la Guadalupana

El cantante canceló su show del 12 de diciembre por las condiciones de movilidad durante el Día de la Virgen de Guadalupe

La agenda de conciertos de diciembre en la Ciudad de México sufrió un cambio grande, pues Ed Sheeran canceló una de sus presentaciones en la capital.

En este sentido, su concierto previsto para el 12 de diciembre fue cancelado y quienes compraron boletos para dicha fecha fueron reubicados para el concierto del viernes 11.

Esta modificación responde a las condiciones de movilidad previstas en la capital para esa jornada, pues el espectáculo coincidía con la celebración anual dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Curiosamente, la segunda fecha se añadió a su "Loop Tour 2026" debido a la demanda registrada para su primer show.

Con esta medida se le permite al público mantener su lugar sin iniciar un proceso de cambio. Además de evitar que las personas afectadas tengan que comprar de nuevo un acceso para ver a Ed Sheeran.

Hasta el momento, la actuación del 11 de diciembre será la única oportunidad confirmada para ver al intérprete británico en la capital mexicana.