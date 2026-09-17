Ed Sheeran aclara por qué Macklemore salió de su gira

Ed Sheeran aseguró que la salida de Macklemore de su gira en EUA fue decisión del promotor y explicó por qué evita hablar de política

Ed Sheeran se pronunció sobre la salida de Macklemore de las fechas restantes de su gira estadounidense Loop y aseguró que la decisión no fue tomada por él, sino por los promotores y los recintos donde estaban programados los conciertos.

El cantante explicó que Macklemore había sido contratado por el promotor y no directamente por él. Según su versión, después de las presentaciones que el rapero ofreció en Nueva Jersey, algunos de los recintos de las siguientes fechas comunicaron que cancelarían los conciertos si continuaba en el cartel.

Sheeran señaló que durante varios días mantuvo conversaciones con responsables de los recintos, promotores y activistas de ambas partes para intentar encontrar una alternativa que permitiera mantener al rapero en la gira.

Macklemore habló sobre Palestina

La controversia comenzó después de las actuaciones de Macklemore como telonero de Sheeran en el estadio MetLife de Nueva Jersey, los días 4 y 5 de septiembre.

Durante sus presentaciones, el rapero expresó públicamente su respaldo a la liberación de Palestina y dirigió un mensaje a las personas de Gaza y Cisjordania. Posteriormente interpretó Hind's Hall mientras se proyectaban imágenes relacionadas con la destrucción en Gaza.

Sus declaraciones provocaron reacciones encontradas entre el público y posteriormente se difundieron ampliamente en redes sociales.

La postura de Ed Sheeran sobre el conflicto

Sheeran afirmó que le preocupa el sufrimiento provocado por el conflicto entre Israel y Palestina y señaló que tiene opiniones personales al respecto. Sin embargo, explicó que prefiere no utilizar su plataforma profesional para abordar asuntos políticos.

El cantante sostuvo que sus conciertos reúnen a personas de diferentes edades y contextos, incluidos menores, y que busca que sus presentaciones funcionen como espacios de unidad, alegría y convivencia.

Al mismo tiempo, manifestó respeto por la decisión de Macklemore de utilizar su plataforma para defender las causas en las que cree y señaló que existen distintas maneras de buscar la paz y promover cambios.

La gira continuará sin Macklemore

La promotora Messina Touring Group confirmó que Macklemore no participará en las fechas restantes de la gira estadounidense de Sheeran después de recibir la notificación de los recintos.

El rapero estaba contemplado como telonero en ocho de los diez conciertos que todavía le quedan a Sheeran en su recorrido por estadios de Estados Unidos.

La gira se reanudará el 19 de septiembre en Filadelfia y continuará por distintas ciudades, entre ellas Foxborough, Atlanta e Indianápolis.

La salida de Macklemore también ocurrió después de que el Israeli American Council promoviera una petición para solicitar que el artista fuera retirado de las fechas restantes.

La organización argumentó que un concierto de Sheeran no debía convertirse en un espacio para promover una postura política sobre el conflicto. La petición se sumó a las reacciones generadas en redes sociales, incluida la difusión de una solicitud por parte de la cantante Pink para retirar a Macklemore de la gira.