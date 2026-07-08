Dwayne Johnson será protagonista en el drama 'Free Byrd'

El actor Dwayne Johnson será el protagonista y productor de Free Byrd, un nuevo drama de acción que será dirigido por Greg Kwedar y producido por Artists Equity

El actor Dwayne Johnson será el protagonista y productor de Free Byrd, un nuevo drama de acción que será dirigido por Greg Kwedar y producido por Artists Equity, la compañía fundada por Ben Affleck y Matt Damon.

La película presentará a Johnson en un papel alejado de sus habituales personajes de acción, al interpretar a un especialista en acrobacias en motocicleta de Las Vegas que enfrenta un diagnóstico de demencia mientras intenta realizar un último salto antes de que la enfermedad avance.

Una historia sobre la memoria y la familia

En Free Byrd, Johnson dará vida a un motociclista profesional que decide ocultar su enfermedad a quienes lo rodean, incluido su hermano, quien trabaja como mecánico.

Mientras mantiene el secreto, arriesga todo para completar una última hazaña sobre la motocicleta.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película explorará los misterios de la mente humana y la importancia de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde, abordando el impacto emocional que provoca la pérdida gradual de la memoria.

Greg Kwedar dirigirá el proyecto

La dirección estará a cargo de Greg Kwedar, quien además realizará una nueva versión del guion. El libreto original fue escrito por Jon Boyer y formó parte de la Black List, mientras que Michael Schwartz y Tyler Nilson desarrollaron previamente otra adaptación del proyecto.

La producción estará encabezada por Artists Equity junto con Fifth Season, Seven Bucks Productions, la compañía de Johnson, además de Ethos, productora de Greg Kwedar y Clint Bentley. El productor Gil Netter también participa en el desarrollo del filme.

Dwayne Johnson aseguró que Free Byrd representa un proyecto muy especial por la forma en que aborda la vida y la enfermedad.

El actor afirmó que la historia adquirió un significado profundamente personal durante el desarrollo del proyecto y destacó que la película busca mostrar cómo cambia la vida cuando un ser querido comienza a perder sus recuerdos.

Respaldo de Artists Equity

Ben Affleck y Matt Damon señalaron que el proyecto tiene un valor especial para la compañía debido a la temática que aborda y expresaron su entusiasmo por reunir a Greg Kwedar y Dwayne Johnson en esta producción.

Los fundadores de Artists Equity calificaron a Kwedar como uno de los cineastas más prometedores de la actualidad y destacaron el talento de Johnson, al asegurar que esperan compartir la película con el público una vez concluida.

El anuncio de Free Byrd llega mientras Dwayne Johnson se prepara para el estreno de la versión live action de Moana. Además, el actor tiene programadas las películas Jumanji: Open World y Lizard Music, esta última escrita y dirigida por Benny Safdie.