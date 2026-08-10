Dwayne Johnson responde a las críticas de ‘Moana’ live-action

Dwayne Johnson defendió la versión de acción real de ‘Moana’ pese a sus críticas negativas y destacó la representación de la cultura polinesia

El actor Dwayne Johnson no se deja afectar por las críticas negativas que ha recibido la versión de acción real de Moana. Aunque la cinta de Disney no ha conseguido el desempeño esperado en taquilla, el actor aseguró sentirse orgulloso del resultado y restó importancia a los comentarios desfavorables.

La película registra actualmente un 32 % en Rotten Tomatoes, una recepción que Johnson considera parte de los riesgos de la industria cinematográfica. Para el actor, más allá de las opiniones sobre la cinta, uno de los aspectos más importantes fue llevar a la pantalla una historia inspirada en la cultura polinesia.

En entrevista con la revista People, Johnson recordó que las primeras críticas que recibió la película fueron muy positivas, aunque posteriormente la recepción comenzó a cambiar.

“Salieron nuestras dos primeras críticas. Nunca lo olvidaré... Fueron increíbles. Me quedé impresionado”, relató el actor, quien explicó que después los comentarios tomaron una dirección distinta.

“Así son las cosas en este negocio”, afirmó Johnson al referirse a la reacción de la crítica.

El actor también señaló que el verdadero valor del proyecto estaba relacionado con la presencia de la cultura que inspiró la historia y no únicamente con las evaluaciones obtenidas tras su estreno.

Una década después de prestar su voz al semidiós Maui en la cinta animada de Disney, Johnson regresó al personaje para la adaptación de acción real, dirigida por Thomas Kail.

El actor explicó que uno de los principales desafíos fue mantener la perspectiva frente al ruido generado alrededor del estreno y recordar que la recepción inicial no necesariamente define el impacto posterior de una película.

“Si te gusta, genial. Si no, no pasa nada”, comentó Johnson.

‘Moana’ supera los 266 millones de dólares

Desde su estreno el pasado 10 de julio, la nueva versión de Moana ha acumulado 266 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin embargo, la cifra ha quedado por debajo de las expectativas, algo que incluso fue reconocido por Disney.

Josh D’Amaro, director ejecutivo de la compañía, abordó el desempeño de la película en una carta dirigida a los accionistas, en la que reconoció que algunas producciones de franquicias no han alcanzado las previsiones de taquilla.

El directivo mencionó tanto a The Mandalorian & Grogu como a la versión de acción real de Moana entre los títulos que no cumplieron con las expectativas comerciales.

Pese al resultado en cines, Disney confía en que la adaptación pueda encontrar una segunda oportunidad cuando llegue a Disney+.

D’Amaro señaló que las inversiones en propiedades clave de la compañía pueden generar beneficios en otras áreas del negocio, incluso cuando una película no alcanza los objetivos previstos en taquilla.

En ese sentido, Disney espera que Moana tenga un desempeño sólido en su plataforma de streaming, impulsada por el éxito de la película animada original, considerada una de las producciones más vistas de todos los tiempos en servicios de streaming.