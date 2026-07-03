Dwayne Johnson confirma que Disney desarrolla 'Moana 3'

Dwayne Johnson reveló que Disney ya trabaja en "Moana 3", aunque primero estrenará la versión live-action de la exitosa historia

El actor Dwayne Johnson reveló que Disney ya desarrolla "Moana 3", la próxima entrega de la exitosa franquicia animada, aunque señaló que el estudio dará prioridad al estreno de la versión de acción real de la historia antes de avanzar con la nueva película.

El actor, quien da voz al semidiós Maui, habló sobre el proyecto durante una conferencia de prensa en Río de Janeiro, Brasil, como parte de la promoción del remake live-action de "Moana", cuyo estreno en cines está previsto para el 10 de julio.

"Sí, hemos hablado de 'Moana 3'. Pero primero, la película de acción real de 'Moana', dejaremos que se estrene primero".

Los guionistas volverán para la tercera entrega

Johnson adelantó que Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes participaron como guionistas de la franquicia, serán los encargados de escribir la tercera película.

Hasta el momento, Disney no ha revelado detalles sobre la historia ni ha confirmado una fecha de estreno para la nueva producción.

La primera película de "Moana", estrenada en 2016, recaudó alrededor de 680 millones de dólares en la taquilla mundial y posteriormente se consolidó como uno de los títulos más vistos de Disney+.

Por su parte, "Moana 2" fue concebida inicialmente como una serie para la plataforma de streaming, pero terminó convirtiéndose en un largometraje para cines. Tras su estreno durante el fin de semana de Acción de Gracias de 2024, la secuela registró una apertura de 225 millones de dólares y superó los 1,059 millones de dólares en la taquilla mundial.

Regresarán Maui y Moana

Se espera que Dwayne Johnson y Auliʻi Cravalho vuelvan a interpretar a Maui y Moana, respectivamente, en la tercera entrega.

La saga sigue la historia de la hija de un jefe de una isla polinesia, elegida por el océano para emprender un viaje que permita restaurar el equilibrio de su pueblo. En la segunda película, la protagonista se embarca en una nueva expedición para encontrar una isla oculta y romper una antigua maldición.

Por ahora, Disney no ha dado a conocer nuevos detalles sobre la trama de "Moana 3".

Mientras continúa el desarrollo de la tercera película animada, Disney estrenará la adaptación de acción real de "Moana", protagonizada por Dwayne Johnson y la debutante Catherine Laga'aia.

La producción fue dirigida por Thomas Kail y cuenta con un guion de Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes también participarán en el desarrollo de la próxima entrega de la franquicia.