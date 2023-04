Dwayne Johnson confirma live action de 'Moana'

Dwayne 'The Rock' Johnson será el protagonista de la nueva versión en live action de la película de Disney, 'Moana'.

El actor compartió la noticia a través de su redes sociales, diciendo que esta historia es emblemática de la gracia, maná y fuerza guerrera de su cultura.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS