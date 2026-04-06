Duplica en taquilla 'Project Hail Mary' lo invertido en rodaje

La cinta mantiene ritmo sólido en taquilla global mientras coincide con Artemis II, lo que refuerza su alcance entre audiencias.

La película ‘Project Hail Mary’ superó los 400 millones de dólares en taquilla global, consolidándose como uno de los estrenos más destacados del año y perfilándose para cerrar su recorrido comercial con cifras aún mayores en las próximas semanas.

De acuerdo con estimaciones de la industria cinematográfica, la cinta podría alcanzar una recaudación final de entre 620 y 700 millones de dólares, lo que representaría un resultado sólido frente a su elevado presupuesto de producción.

¿Cuánto costó ‘Project Hail Mary’?

El filme tuvo un costo aproximado de 190 millones de dólares, una cifra que lo coloca dentro del rango de las grandes producciones de ciencia ficción impulsadas por estudios de Hollywood.

Este tipo de inversiones suele depender en gran medida del desempeño en taquilla internacional, así como de ingresos adicionales como plataformas digitales, licencias y formatos físicos.

¿De qué trata la película?

‘Project Hail Mary’ está basada en la novela del mismo nombre y presenta una historia centrada en un maestro de ciencias que despierta sin memoria en una misión espacial clave para la supervivencia de la humanidad.

La trama combina elementos de ciencia, suspenso y supervivencia, un enfoque que ha resultado atractivo tanto para el público general como para seguidores del género.

Filme coincide con el lanzamiento de Artemis II

El estreno y desempeño de ‘Project Hail Mary’ coincidieron con el lanzamiento de la misión Artemis II, lo que generó un cruce de atención mediática entre la exploración espacial real y la ficción cinematográfica.

En este contexto, el protagonista de la película envió un mensaje público en el que deseó éxito a la misión, destacando el labor y dedicación de los astronautas.

Hola a todos yo soy Ryan Gosling e interpreto a un maestro de biologia que va al espacio y salva al mundo en la película Project Hail Mary. Pero los astronautas de Artemis II irán al espacio de verdad y viajarán lo más lejos de la Tierra en la historia de la humanidad. Les deseo los mejor al equipo Artemis.

'Project Hail Mary' star Ryan Gosling sends his best wishes to the Artemis II team 🚀 pic.twitter.com/uL4KhEJ5Gk — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 1, 2026

La coincidencia entre ambos eventos impulsó la conversación en torno al espacio, tanto desde el entretenimiento como desde la ciencia, ampliando la visibilidad del filme en distintos públicos.