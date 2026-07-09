'Dune: Parte Tres' revela tráiler lleno de acción

Denis Villeneuve y Timothée Chalamet presentaron el nuevo tráiler de Dune: Parte Tres, la esperada conclusión de la trilogía de ciencia ficción

Denis Villeneuve y Timothée Chalamet presentaron el nuevo tráiler de Dune: Parte Tres, la esperada conclusión de la trilogía de ciencia ficción basada en la obra de Frank Herbert, con un adelanto cargado de acción, nuevos enemigos y el regreso de personajes clave.

El avance fue mostrado durante un evento especial para fans y medios en Los Ángeles, con una transmisión simultánea desde ciudades como Chicago, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Ciudad de México y Abu Dabi. Posteriormente, las imágenes serán proyectadas antes de las funciones en IMAX 70 mm de La Odisea.

“Forgive me for all I’ve done.” Experience the epic conclusion. Dune: Part Three only in theaters and IMAX December 18. #DuneMovie #FilmedforIMAX pic.twitter.com/x9Nftg9yXd — DUNE (@dunemovie) July 8, 2026

Paul Atreides enfrenta las consecuencias del poder

La tercera entrega retoma a Timothée Chalamet como Paul Atreides después de su ascenso al poder al final de Dune: Parte Dos. Inspirada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert, la historia se desarrolla 17 años después de los acontecimientos anteriores y explora las consecuencias de su mandato como emperador.

El tráiler muestra a un Paul más vulnerable y afectado por las decisiones tomadas durante su reinado, mientras lucha con su capacidad de observar posibles futuros y las consecuencias de sus acciones.

"No puedo ver lo que me depara el futuro", expresa el personaje en una de las escenas del avance, dejando entrever la crisis interna que enfrentará.

La película introduce a Robert Pattinson como Scytale, un cambiaformas que busca terminar con el gobierno de Paul y planea atacar el centro del poder imperial.

Durante una sesión posterior a la presentación del tráiler, Chalamet señaló que el conflicto moral de Paul forma parte del mensaje original de Herbert sobre los riesgos del poder y la influencia de los líderes carismáticos.

Zendaya y los conflictos de Chani

El avance también muestra nuevamente a Zendaya como Chani, la guerrera Fremen cuya relación con Paul atraviesa una etapa complicada debido al matrimonio del emperador con la princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh.

La nueva historia también profundizará en el regreso de Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa, quien vuelve como un ghola enviado por Scytale. En una de las escenas del tráiler, Duncan cuestiona las decisiones de Paul y advierte sobre una supuesta propuesta de paz diseñada para destruirlo.

Una película más intensa y personal

Villeneuve explicó que Dune: Parte Tres tendrá un tono diferente respecto a sus antecesoras. Mientras la primera película fue más contemplativa y la segunda tuvo una estructura cercana al cine bélico, esta entrega será más rápida y tensa.

El director también describió esta cinta como la más personal de la trilogía, especialmente por la evolución emocional de la relación entre Paul y Chani en medio de las presiones políticas y familiares.

El elenco que regresa incluye a Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, quien retomará su papel como Alia Atreides.

Entre las nuevas incorporaciones también se encuentra Isaach de Bankolé como un antiguo comando Fedaykin de Paul.

Villeneuve volverá a trabajar con Legendary junto a colaboradores habituales como el compositor Hans Zimmer, mientras que Linus Sandgren se incorpora como director de fotografía para esta tercera entrega.

Dune: Parte Tres llegará a los cines el 18 de diciembre y marcará el cierre de la adaptación cinematográfica de Villeneuve sobre la saga de Herbert, un proyecto que le tomó cerca de una década llevar a la pantalla.