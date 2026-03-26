Duffy rompe el silencio en documental con Disney

La cantante británica abordará por primera vez en pantalla el secuestro y abuso que sufrió y que la alejó de la música durante añoS

La cantante Duffy prepara un documental con Disney en el que relatará por primera vez ante las cámaras el secuestro y la violación que sufrió en 2011, una experiencia que marcó su vida personal y profesional y la mantuvo alejada del ojo público durante años.

El proyecto incluirá material inédito y profundizará en el testimonio que la artista dio a conocer en 2020, cuando reveló que fue drogada, secuestrada y trasladada a otro país, donde sufrió abusos sexuales y violencia.

De acuerdo con la compañía, estos hechos tuvieron un efecto devastador en su vida, llevándola a aislarse completamente del mundo y desaparecer prácticamente de la escena pública durante una década.

De la fama al silencio

El documental también recorrerá la trayectoria de Duffy, desde su infancia en Gales hasta su ascenso meteórico a la fama en 2008 con el álbum Rockferry, que incluía el exitoso sencillo Mercy.

Su estilo soul y su potente voz la posicionaron rápidamente como una de las grandes promesas de la música británica, siendo comparada con artistas como Adele y Amy Winehouse.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su segundo álbum, Endlessly en 2010, que no alcanzó el mismo impacto, la cantante se retiró de la vida pública.

El documental será una retrospectiva íntima que abordará no solo su carrera, sino también el trauma que transformó su vida. Desde su desaparición mediática, Duffy ha tenido escasas apariciones, limitándose a participaciones puntuales, como un papel secundario en cine en 2015.