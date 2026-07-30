Dueños ganan demanda por derechos de autor de Peppa Pig

Un tribunal de Londres falló a favor de Hasbro al determinar el uso ilegal de audios de Peppa Pig en la serie animada Wolfoo

El Tribunal Superior de Londres resolvió a favor de Hasbro en la disputa por derechos de autor contra los creadores de la serie animada Wolfoo, al determinar que utilizaron de forma ilegal fragmentos de audio pertenecientes a Peppa Pig.

Como parte del fallo, el juez ordenó retirar de plataformas digitales todos los videos en los que aparezca el personaje.

La decisión representa un importante triunfo para la compañía dueña de la popular cerdita y busca frenar la distribución de contenido que, según el tribunal, infringía los derechos de propiedad intelectual de la franquicia infantil.

Detectan uso ilegal de audio

La demanda fue presentada en 2022 por Hasbro y el estudio Astley Baker Davies Ltd., responsables de Peppa Pig, contra la empresa vietnamita SConnect, creadora de Wolfoo.

Durante el proceso judicial, los demandantes argumentaron que numerosos episodios de la serie incorporaban fragmentos de audio originales de Peppa Pig, incluyendo expresiones breves como "¡hurra!", además de señalar que el personaje podía generar confusión entre el público infantil.

El juez Smith concluyó que las pruebas demostraban de forma contundente que los audios habían sido copiados y calificó esta práctica como "prolífica" y sostenida durante un largo periodo.

Ordenan retirar todos los videos

En una resolución emitida esta semana, el tribunal ordenó que todos los videos en los que aparezca Wolfoo sean retirados de plataformas como YouTube antes del plazo fijado por la justicia británica.

La medida no se limita únicamente a los videos analizados durante el juicio, ya que el juez rechazó la petición de SConnect de restringir la orden únicamente al material examinado como muestra.

Asimismo, el fallo tendrá efectos en el Reino Unido, la Unión Europea y los 166 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos Estados Unidos y Vietnam.

La empresa vietnamita negó haber infringido los derechos de autor y sostuvo que algunos videos producidos antes de mediados de 2020 contenían audios de Peppa Pig debido a la actuación de un contratista externo, sin conocimiento de la compañía.

SConnect aseguró que dicho contenido fue eliminado y que las producciones posteriores utilizan únicamente voces y efectos de sonido creados por su propio equipo.

No obstante, el juez consideró irrelevante que el material hubiera sido incorporado por un tercero y señaló que parte de los videos simplemente fueron trasladados a otros canales. También indicó que la afirmación de que todo el audio posterior fue producido internamente podía ser refutada.

Durante el juicio se encontró material de audio de Peppa Pig en los 92 videos en inglés analizados y en aproximadamente el 75 por ciento de los contenidos revisados en otros idiomas.

Andrew Lee, representante legal de Hasbro, calificó la resolución como un fallo de gran relevancia para la protección internacional de la marca, al considerar que permitió enfrentar el caso desde un solo tribunal, en lugar de iniciar procesos judiciales en cada uno de los países donde se distribuye el contenido.