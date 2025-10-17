Duelo presentará su concierto 360° en la Arena Monterrey

Como no podía ser de otra forma, este show se presentará en la Arena Monterrey y tendrán un toque extra de romanticismo, pues se celebrarán 13 y 14 de febrero

Aunque todos quisiéramos tener siempre de frente a nuestros artistas favoritos, no siempre se puede. ¿O sí? Pues precisamente para deleitar a todos sus fanáticos, Duelo presentará su espectacular concierto 360°.

Como no podía ser de otra forma, este show se presentará en la Arena Monterrey y tendrán un toque extra de romanticismo, pues se celebrarán el 13 y 14 de febrero de 2026.

Esta experiencia única permite que todos los lados de la Arena puedan deleitarse con el grupo que marcó generaciones con sus temas como "Malabares", "Puño de Diamantes" o "Bienvenido el Amor".

Si deseas adquirir entradas para este espectáculos, podrás hacerlo a partir del viernes 17 de octubre al mediodía, cuando inicia la venta general.

Podrás comprar tus boletos en taquillas de la Arena Monterrey, Superboletos, Palacio de Hierro y tiendas Innova Sport.