Duelo logra 'sold out' en Texas; Grupo Frontera invitado sorpresa

Con más de 10,000 asistentes, la agrupación liderada por Oscar Iván Treviño amenizó la noche de ayer con temas como 'Puño de diamantes' o 'Un hombre con suerte'

El Grupo Duelo se presentó ante sus fans de su natal Texas, para alcanzar "sold out" en asistencia durante la noche de este sábado.

Fue en el Bert Ogden Arena donde los músicos se dieron cita desde temprana hora para las pruebas de sonido en el escenario 360° y alistar todo para la gran noche.

En su gira "Mi realidad tour", la agrupación interpretó muchos de sus éxitos como "Puño de Diamantes", "Malabares", "Un beso" y "Un hombre con suerte".

Los asistentes disfrutaron de una noche llena de emociones y música con este evento, quien también se llevaron una gran sorpresa con el invitado especial "Grupo Frontera".

Juntos entonaron sencillos propios como "El amor de su vida" ante las más de 10,000 personas que se dieron cita en la Arena.

A través de diversas historias, la agrupación le dio gracias a todos los fans que asistieron al evento.

Mientras que el líder de la agripación Oscar Iván Treviño expresó las siguientes palabras en una historia de Instagram