Duelo conquista al público de Guadalupe con 'Gravedad Tour'

La agrupación inició su gira con una emotiva noche llena de nostalgia, éxitos y la celebración por casi 25 años de trayectoria.

Como parte de su “Gravedad Tour”, la agrupación Duelo se presentó el jueves 8 de octubre en el redondel de Guadalupe. A las 11 de la noche, la banda subió al escenario para reencontrarse con sus seguidores en una noche de música, nostalgia y celebración por casi 25 años de trayectoria en la escena grupera.

La banda inició su carrera como Duelo Norteño y, desde entonces, ha construido una historia marcada por canciones de desamor, experiencias personales y una estrecha relación con el público. Esa evolución estuvo presente en un repertorio que combinó sus éxitos más conocidos con temas de sus primeros años.

La presentación comenzó con “Amiga soledad” y “Le dije al corazón”, canciones que fueron coreadas por los asistentes. Más adelante, la agrupación interpretó “El amor no acaba”, tema que a principios de 2002 se consolidó entre las favoritas de los aficionados a la música grupera.

“Qué bonito se siente estar cumpliendo casi 25 años de carrera, es algo maravilloso”, expresó el vocalista Óscar Iván entre canción y canción, al tiempo que agradeció a los seguidores por acompañar a Duelo durante toda su trayectoria.

El vocalista también explicó que sus experiencias personales han sido una fuente importante de inspiración para sus composiciones, antes de interpretar “Platicamos tanto”.

Uno de los momentos más nostálgicos llegó con “La máquina del tiempo”, segmento dedicado a los inicios de la agrupación como Duelo Norteño. El recorrido incluyó “Celoso”, popularizado por Grupo Toppaz, y “Te he prometido”, clásico de Leo Dan adaptado al estilo de la banda.

El concierto se extendió hasta las primeras horas del viernes, mientras el público mantuvo el entusiasmo y acompañó a la agrupación en cada interpretación. Duelo cerró así una noche de éxitos, recuerdos y celebración, reafirmando el vínculo que mantiene con sus seguidores en la región.