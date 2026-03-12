Dudamel defiende la música clásica tras críticas de Chalamet

Chalamet comentó en una entrevista que no tiene interés en participar en proyectos de ballet u ópera cuyo objetivo sea 'mantener vivo' ese tipo de arte.

El director venezolano Gustavo Dudamel, recientemente nombrado al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, defendió la capacidad de transformación permanente de la música clásica y respondió a las declaraciones del actor Timothée Chalamet, quien recientemente aseguró que este género artístico está perdiendo vigencia.

Durante la presentación de la nueva temporada de la Filarmónica en el Lincoln Center, el músico subrayó que cualquier opinión es válida, pero consideró necesario hablar con base en conocimiento y hechos.

“Todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente, pero hay que hablar con conocimiento y con hechos”, expresó el director, al tiempo que recordó que el cine tiene profundas raíces en la ópera y en la tradición musical.

Las declaraciones surgen luego de que Chalamet comentara en una entrevista reciente que no tiene interés en participar en proyectos de ballet u ópera ni en iniciativas cuyo objetivo sea "mantener vivo" ese tipo de arte.

Dudamel defiende que la música clásica sigue renaciendo

Ante estas críticas, Dudamel respondió utilizando una frase en español para resumir su postura:

"La música nace constantemente, no muere".

El director explicó que cada interpretación musical representa una nueva oportunidad de vida para las composiciones. Puso como ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven, señalando que cada ejecución permite redescubrir la obra desde perspectivas distintas, lo que demuestra que la música clásica está lejos de ser un arte estático o en decadencia.

Invitan a Chalamet a asistir a un concierto

Durante el mismo evento, el presidente y director ejecutivo de la institución, Matías Tarnopolsky, respaldó la visión de Dudamel y destacó que la Filarmónica busca derribar barreras entre géneros musicales.

El directivo argentino recordó colaboraciones previas del director venezolano con artistas contemporáneos, entre ellos la cantante de pop Billie Eilish, como ejemplo de una propuesta artística abierta a nuevas audiencias.

Incluso, Tarnopolsky extendió una invitación directa al actor para que pueda experimentar la música en vivo.

"Puede sentarse conmigo cuando quiera. Le daré una entrada gratis y está invitado a venir a la Filarmónica de Nueva York", comentó.

En la presentación también se resaltó que la estrategia de la Filarmónica de Nueva York apunta a atraer a públicos más jóvenes y ampliar el alcance de la música clásica.

Dudamel reiteró que este género no debe verse como una pieza de museo, sino como una herramienta con capacidad de generar cambios en la sociedad.