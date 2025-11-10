Dua Lipa se deslumbra en River y recibe la camiseta oficial

Tras dos shows con localidades agotadas en el Monumental, la estrella pop Dua Lipa recibió la camiseta oficial del club con su nombre y el número 22

Después de dos recitales sold out en el Estadio Monumental, Dua Lipa recibió un regalo muy especial: una camiseta oficial de River Plate con el número 22 y su nombre en la espalda.

El obsequio fue entregado por el vicepresidente segundo del club, Ignacio Villarroel, quien posó con la cantante británica.

River celebró el gesto en redes con el mensaje:“@DUALIPA con los colores más lindos. Acompañada por el Vicepresidente @villarroelnacho, posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”.

🏟️ @DUALIPA con los colores más lindos 🤍❤️🤍



Acompañada por el Vicepresidente @villarroelnacho, Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa. pic.twitter.com/BP406Cdbxf — River Plate (@RiverPlate) November 9, 2025

El número 22 no fue casualidad, pues Dua nació el 22 de agosto y ofreció dos conciertos en el Monumental, los días 7 y 8 de noviembre de 2025, como parte de su Radical Optimism Tour.

Durante la primera noche, sorprendió al público argentino interpretando “De música ligera” de Soda Stereo en un himno de Argentina con un impecable español.

En la segunda, cerró el show con “Tu misterioso alguien” de Miranda!.