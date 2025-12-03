Dua Lipa pone en México la 'cereza del pastel' a su gira

La cantante dedicó buena parte del concierto a su repertorio más reciente, presentando canciones de su nuevo álbum así como éxitos anteriores

La cantante británica Dua Lipa ofreció este lunes el primero de sus tres conciertos que tiene programados esta semana en México como parte del cierre de su gira Radical Optimism Tour, desatando una ola de emoción entre sus seguidores y poniendo en la capital mexicana la “cereza del pastel” a su gira.

La velada comenzó con un ambiente festivo: miles de fanáticos con pancartas, luces y emociones guardadas desde hace semanas abarrotaron el inmueble, muchos arribando tras largas filas y transporte público saturado.

La cantante dedicó buena parte del concierto a su repertorio más reciente, presentando canciones de su nuevo álbum así como éxitos anteriores.

El escenario proyectó visuales audaces, luces neón, efectos de pirotecnia, y momentos de conexión uno de ellos cuando bajó del escenario para tomarse “selfies” con sus fanáticos, y hablando en español.

El momento más esperado llegó cuando Dua Lipa cantó ‘Bésame Mucho’, cover de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, cumpliendo así con su regla de interpretar una canción de un artista del país que visita.

Con ello, las 65,000 personas que abarrotaron el lugar gritaron a la británica “!Dua, hermana, ya eres mexicana!”, lo que sonrojó a la intérprete que se entregó de lleno a su público.

Pero la visita de la artista británica a México no se limitó al escenario. Previo al concierto, Lipa sorprendió a sus fans con la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México — bautizada “La Dua” — con menú temático, ambientación musical, souvenirs y fotografías exclusivas, una estrategia para acercarse aún más a su audiencia local.

Con tres conciertos en Ciudad de México, los dos siguientes el 2 y 5 de diciembre, la cantante británica de 30 años finaliza una de las giras más importantes en su trayectoria.