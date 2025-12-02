Dua Lipa podría cantar estos éxitos en CdMx, según la IA

La cantante británica integra en su setlist canciones emblemáticas del país anfitrión, logrando un momento viral y una experiencia única en cada nación.

La expectativa en torno a los conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México no solo gira alrededor de su nuevo material musical, sino también a una tendencia clara que ha marcado su gira por Latinoamérica: interpretar una canción representativa del país en el que se presenta.

En Argentina versionó “De Música Ligera” y en Chile sorprendió con “Tu Falta de Querer”, consolidando una tradición que ha emocionado a miles de fans y que ahora pone a México en el centro de las apuestas.

Para la tierra azteca, se ha desatado el reciente rumor de que cante “Bésame Mucho” en la versión de Luis Miguel, pues es uno de los temas románticos más universales de México y, en voz de Dua Lipa, podría convertirse en uno de los momentos más memorables de su tour.

De nuestra parte, le preguntamos a tres inteligencias artificiales: Chat GPT, Gemini y Grok cuáles canciones son más probables que interprete la cantante británica y estas fueron sus respuestas.

¿Por qué Dua Lipa canta canciones locales en cada país?

Una de las claves del éxito de la gira de la cantante británica ha sido su capacidad de generar conexión emocional con el público local. Al integrar en su setlist canciones emblemáticas del país anfitrión, logra un momento viral, incrementa la conversación digital y crea una experiencia única en cada parada del tour.

Además, este gesto ha sido interpretado como una forma de respeto hacia la cultura musical de cada territorio, lo que fortalece su imagen global. Por eso, en el caso de México, un país con una identidad sonora profundamente reconocida a nivel mundial, las expectativas han escalado de manera natural.

Las canciones mexicanas con mayor probabilidad según la IA

De acuerdo con un primer análisis realizado por ChatGPT, “La Bamba” aparece con un 40% de probabilidad, al ser un clásico reconocible a nivel internacional y con una carga simbólica inmediata. Le sigue “Cielito Lindo” con un 35%, una pieza que conecta fácilmente con el público por su carácter colectivo. Finalmente, un tema como “Eres” de Café Tacuba o algún clásico del pop/rock latino tendría un 25%, asociado a un tono más nostálgico y melódico.

Por su parte, Gemini eleva las apuestas hacia opciones modernas y de alto impacto mediático. “Querida” de Juan Gabriel encabeza su lista con un 85%, al tratarse de un referente cultural indiscutible. Le sigue “Sálvame” de RBD con 70%, impulsada por el revival del grupo, y después “Hasta la Raíz” de Natalia Lafourcade con 65%, una opción contemporánea que encaja con su estilo.

La inteligencia de X, Grok, introduce un enfoque más festivo al ubicar a “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana con 78%, debido a su energía bailable. También refuerza la presencia de “Cielito Lindo” con 72% y suma “Oye Cómo Va” con 65%, por su ritmo latino y conexión con la cultura pop.

El impacto que tendría una canción mexicana en el concierto

Más allá de cuál sea la elegida, la interpretación de una canción mexicana en vivo por parte de Dua Lipa tendrá un efecto inmediato. Cada cover previo en otros países se ha convertido en tendencia, y la Ciudad de México podría superar ese alcance por su peso cultural y digital.

Si el rumor de “Bésame Mucho” versión Luis Miguel se materializa, no solo representaría un guiño para el público mexicano, sino también un momento histórico dentro de su gira. Mientras las apuestas continúan y los fans preparan sus coros, la posibilidad de escuchar un himno nacional en voz de Dua Lipa se mantiene como uno de los grandes atractivos de sus conciertos en México.