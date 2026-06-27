Dua Lipa inaugura biblioteca dedicada a libros censurados

Dua Lipa abrirá en Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente con obras sobre censura, poder, memoria y libertad de expresión

La cantante británico-albanesa Dua Lipa inaugurará este sábado en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente dedicado a obras que abordan temas como el poder, la censura, la exclusión y la libertad de expresión.

El proyecto surge de la colaboración entre el club de lectura Service95, creado por la artista, y la histórica Livraria Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugal.

Una colección de 100 libros para reflexionar

La biblioteca estará instalada de manera permanente en el nuevo auditorio cultural de Livraria Lello, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, ganador del Premio Pritzker.

El espacio reunirá cerca de un centenar de títulos organizados en torno a cuatro ejes temáticos: poder, control, voz y memoria.

Según explicó la librería, la colección busca invitar a la reflexión, el debate y el descubrimiento mediante obras que cuestionan distintas formas de autoridad y censura.

La Biblioteca Manifiesto representa la primera sede física de Service95, la plataforma cultural impulsada por Dua Lipa.

La cantante explicó que el proyecto reúne libros que han sido objeto de cuestionamientos o prohibiciones, incluyendo obras vetadas en algunos distritos escolares por abordar temas relacionados con la raza o la sexualidad, cuya exhibición ha sido restringida y títulos de autores que enfrentaron graves consecuencias por sus escritos.

"Esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer".

La intérprete también invitó al público a visitar el recinto al considerar que "a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él".

Obras de autores reconocidos

Entre los títulos seleccionados se encuentran "El cuento de la criada", de Margaret Atwood; "Felon", de Reginald Dwayne Betts, además de obras de escritores como Salman Rushdie y Olga Tokarczuk.

Por su parte, la directora de marca de Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, afirmó que el proyecto parte de la convicción de que "el libro es una tecnología de la libertad" y destacó la importancia de la lectura para imaginar, interpretar y construir el futuro de las sociedades.

Fundada en 1906, Livraria Lello es considerada una de las librerías más representativas de Portugal y uno de los principales puntos de interés cultural y turístico de la ciudad de Oporto.