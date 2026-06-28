Dua Lipa comparte fotos inéditas de su luna de miel en Italia

La cantante publicó imágenes de su viaje con Callum Turner tras celebrar su segunda boda, mostrando momentos románticos y recorridos por Italia

La Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su luna de miel junto a Callum Turner, realizada en Italia después de que la pareja celebrara una segunda boda con familiares y amigos.

La cantante publicó el viernes 26 de junio un carrusel de 20 fotografías en Instagram acompañado del mensaje: "Roadtripping".

En las imágenes aparecen diversos momentos del viaje, desde escenas de descanso hasta recorridos por algunos de los sitios más representativos del país.

Un recorrido por la costa italiana

Las fotografías muestran a Dua Lipa disfrutando de unas vacaciones con Turner en distintos escenarios de Italia.

Entre ellas destacan imágenes de la artista relajándose en una tina de burbujas, tomando el sol junto a su esposo y degustando platillos típicos como pasta y gelato.

La pareja también visitó el Coliseo de Roma, uno de los lugares que quedó retratado durante el recorrido.

La elección de Italia como destino para la luna de miel respondió al vínculo especial que ambos mantienen con ese país, donde previamente habían compartido varios momentos importantes de su relación.

"Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear todavía más recuerdos se sintió muy especial. Una elección natural para su luna de miel", señaló una fuente citada por People.

Celebraron dos bodas

Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio por primera vez el 31 de mayo en una ceremonia íntima celebrada en Old Marylebone Town Hall, en Londres.

Días después, el 6 de junio, realizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, en Sicilia, con la presencia de invitados.

Tras la ceremonia en Londres, una fuente cercana a la cantante aseguró que la pareja buscaba una boda íntima y significativa, mientras que la celebración en Italia les permitió compartir el momento con familiares y amigos, combinando un evento privado con una reunión de mayor tamaño.