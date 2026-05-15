Dua Lipa anuncia película de su tour 'End Of An Era'

La cantante lanzará el material grabado durante la fecha de la Ciudad de México. Te contamos cuándo se estrena y dónde verlo.

Dua Lipa anunció el lanzamiento de ‘End of an Era: Live From Mexico City’, un concierto especial grabado durante sus presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira mundial.

La cantante británica confirmó que la película completa del tour llegará el próximo 21 de mayo a las 6:00 de la tarde (BST) a través de YouTube, mientras que el álbum en vivo será lanzado el 22 de mayo en plataformas digitales.

Dua Lipa celebra sus conciertos en México

La intérprete compartió la noticia mediante redes sociales con un mensaje dedicado a sus seguidores mexicanos y a quienes asistieron a los conciertos grabados en la capital del país.

Dua Lipa también adelantó que la versión en vivo de ‘End Of An Era’ ya se encuentra disponible previo al estreno oficial del concierto completo.

LIVE FROM MEXICOOO!!! The full tour film out May 21st 6pm (BST) on YouTube AND the live album out May 22nd!!! Pre-order link below❤️ now we can enjoy these shows forever and ever and ever, I love you!!!! Oh and just because I can’t wait… End Of An Era (Live From Mexico) OUT NOW… pic.twitter.com/XaQAWEPwTt — DUA LIPA (@DUALIPA) May 14, 2026

¿Qué es ‘End of an Era: Live From Mexico City’?

La producción audiovisual fue grabada durante las presentaciones que la cantante ofreció, donde reunió a miles de fanáticos mexicanos como parte de su gira internacional.

El proyecto incluirá algunos de los temas más populares de la artista, además de momentos destacados de los conciertos realizados en la Ciudad de México.

Fans esperan estreno en YouTube y plataformas

Tras el anuncio, seguidores de la cantante celebraron que el concierto pueda verse de manera global a través de YouTube y escucharse posteriormente como álbum en vivo.

La expectativa también creció entre fanáticos mexicanos, quienes recordaron la energía de los conciertos realizados en la Ciudad de México y la conexión de la cantante con el público local.

Hasta ahora, Dua Lipa no ha revelado si el proyecto tendrá ediciones físicas o contenido adicional después de su estreno oficial.