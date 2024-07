¿Drake Bell quedó impactado por la belleza de Karely Ruiz?

Video viral muestra a Karely Ruiz y Drake Bell en la alfombra verde de los MTV Miaw 2024, donde aseguran que el cantante no pudo apartar la vista de la modelo.

La actriz y modelo Karely Ruiz hizo una impactante aparición en los MTV Miaw 2024, destacando por su impresionante belleza y su vestido dorado que resaltaba su figura. A pesar de haber estado fuera de los reflectores en las últimas semanas, Ruiz capturó la atención del público y recibió numerosos cumplidos por su apariencia.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Drake Bell, también asistente a la gala, quedó aparentemente cautivado por la belleza de la creadora de contenido para adulto, según aseguran en el video compartido por la cuenta de TikTok @eliotmediaoficial.

El breve video ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que Bell no dejaba de mirar a la influencer, otros opinan que simplemente miraba en su dirección sin prestar atención específica a ella. A pesar de la controversia, el momento capturado ha sido ampliamente discutido y compartido.

"Ni siquiera la ve y este dice que quedó impactado!", "Drake Bell fue como París Jackson", Tan impactado que hasta hace como si la ignorará", "Yo viendo que al que miraba fue al que entrevistaba y fue de… ah chido bye", "No me lo parece, pero en todo caso, no sería de extrañarse, pues la mujer es llamativa y atractiva", son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Otros momentos destacados de Karely Ruiz

Karely Ruiz no solo destacó en la alfombra verde, sino también en la ceremonia de premiación, donde otorgó un galardón a la cantante Danna Paola. La noche, sin embargo, no estuvo exenta de momentos incómodos, como cuando Ruiz fue empujada por Romina Marcos, un incidente que también llamó la atención de los asistentes y usuarios de redes.

Ruiz expresó su gratitud por la invitación a los MTV Miaw 2024 a través de su cuenta de Instagram, donde publicó: "Regresamos con todo. Orgullosa de todo lo que vamos logrando. Ayer estuvimos entregando un premio en los MTV MIAW junto a Aaron Mercury y soporten". En su mensaje, no hizo mención alguna de Drake Bell.

Comentarios