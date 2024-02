¿Drake Bell consumió drogas en concierto de Grupo Firme?

Drake Bell sorprendió el pasado 13 de febrero a los asistentes al Carnaval de Autlán, en Jalisco, al unirse al escenario con la popular banda Grupo Firme. La participación del actor de "Drake & Josh" junto a la agrupación musical fue recibida con entusiasmo por parte del público, que ovacionó al artista de 37 años mientras cantaba junto a la banda.

drake bell taking shots with eduin caz in autlan, jalisco was not on my bingo card this year