Downey Jr. y Evans se reencuentran en los Óscar

Los actores compartieron escenario durante la gala y desataron la nostalgia de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel

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Uno de los momentos más emotivos de la Premios Óscar 2026 fue el reencuentro entre Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes compartieron escenario durante la ceremonia celebrada en Hollywood. Los actores aparecieron juntos para presentar los premios a Mejor Guion Adaptado y Mejor Guion Original, desatando la nostalgia entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.

La aparición de ambos actores recordó a muchos su época como Iron Man y Capitán América, personajes con los que marcaron una etapa importante del cine de superhéroes. Durante su participación, los intérpretes bromearon entre ellos y provocaron risas y aplausos entre los asistentes a la gala.

El momento fue aún más especial porque este año se cumplen 14 años del estreno de The Avengers, la cinta de 2012 que reunió por primera vez a los héroes de Marvel en la pantalla grande y que consolidó el éxito del universo cinematográfico de la franquicia.

El reencuentro también llega en un momento clave para Marvel, ya que ambos actores volverán a formar parte de la franquicia con la próxima película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026, lo que ha incrementado la expectativa entre los seguidores de la saga.