Don Omar cancela conciertos por recaída en su salud y se disculpa

Don Omar canceló tres conciertos en Estados Unidos tras sufrir una recaída por la infección respiratoria que afecta su salud.

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció la cancelación de tres conciertos que tenía programados en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City en Estados Unidos, debido a una recaída en la fuerte infección respiratoria que ha afectado su salud durante los últimos días.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el intérprete explicó que, aunque había retomado sus presentaciones durante el fin de semana en California y Arizona, su recuperación no avanzó como esperaba.

El artista señaló que, por instrucciones de su médico, deberá detener sus actividades nuevamente y guardar reposo para recuperarse por completo.

Don Omar también expresó su tristeza por tener que cancelar las presentaciones por segunda ocasión, especialmente porque algunos seguidores ya habían reorganizado viajes y compromisos para asistir a los conciertos.

El cantante ofreció disculpas y manifestó su intención de reprogramar las fechas pendientes para reencontrarse próximamente con su público.

"Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes", se lee en el comunicado.

¿Cuándo viene Don Omar a México en 2027?

Como parte de su gira internacional The Last King World Tour Latam 2027, el cantante confirmó tres conciertos en territorio mexicano durante noviembre.

De acuerdo con el calendario publicado en su sitio oficial, estas son las fechas:

- 9 de noviembre de 2027: Monterrey, Nuevo León.

- 10 de noviembre de 2027: Guadalajara, Jalisco.

- 14 de noviembre de 2027: Ciudad de México.M

México forma parte de un recorrido latinoamericano que también contempla presentaciones en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y países de Centroamérica.